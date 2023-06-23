Крышу делают над новым детским садом в Брянске

Рабочие делают крышу делают над зданием нового детского сада «Жар-птицы» в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

На улице Флотской продолжается строительства нового детского сада — второго корпуса «Жар-птицы». Подрядчик «Ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» по всему периметру здания уже установил стропила. А на отдельных секторах кровли специалисты уже монтируют гидроизоляционные мембраны. Параллельно на чердаке доделывают вентканалы.

Внутри здания идут штукатурные работы. Рабочие прокладывает электрику, вентканалы, трубопроводы отопления и водоснабжения. В подвале делают перегородки.

«Объём работ выполнен большой. Поэтому подрядчикам нужно оперативно предоставить Росстройконтролю и технадзору документы, подтверждающие соответствие выполненных работ проектной документации. Только в этом случае заказчик будет вправе оплатить сделанное. С нашей стороны принимаются все меры для ускорения процедуры перечисления денег подрядчику», — подчеркнул заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.

Детский сад по улице Флотской планируют сдать в декабре 2023 года.