Крышу и столовую отремонтировали в школе № 28 в Брянске

На завершающую стадию выходит капитальный ремонт в школе № 28 в областном центре. Подрядчик «Мастерок», под влиянием мэра Александра Макарова, ускорился и сделал почти все запланированные работы.

Так, готова крыша и все три этажа. Рабочим остались незначительные и отделочные работы. Полностью отремонтированы туалеты, кабинеты и коридоры. В двух спортзалах уложили травмобезопасное покрытие.

В столовой школы установили новое оборудование: раздаточный комплекс, буфет с подсветкой и опцией охлаждения, термоконвектомат для приготовления полезной еды.

На капитальный ремонт 28-й школы выделили 50 миллионов рублей. Дополнительные средства нашли на ремонт первого этажа. А благодаря экономии удалось отремонтировать все кабинеты.

«Помимо основных работ, нам удалось выполнить много дополнительных. Об этом просили педагоги и родители. Сроки сдачи объекта увеличились из-за того, что серьезно увеличился объем работ. Мы не хотим привязываться к какой-то дате. Важнее сделать максимум и качественно, эффективно использовать денежные средства. Это в приоритете!» — отметил вице-мэр Сергей Антошин.