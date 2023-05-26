Купальный сезон откроют в Брянске через неделю

Купальный сезон на семи пляжах откроют в Брянске через неделю. Об этом сообщили в горадминистрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о начале купального сезона. Он продлится с 1 июня до 31 августа. Но на сроки может повлиять погода.

В областном центре оборудуют семь официальных пляжей:

пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);

пляж на озере «ДСК»;

пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;

центральный пляж (в районе городской больницы №1);

пляж на озере «Орлик-5»;

пляж на озере «Мутное»;

пляж на озере ГРЭС в р.п. Белые Берега.

Сейчас акватории пляжей проверяют водолазы. А воду исследуют на предмет соответствия санитарным нормам. Также коммунальные службы проводят благоустройство береговой линии. С 1 июня на всех официальных пляжах начнут работу спасательные посты.