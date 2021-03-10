Лечить брянцев бесплатно в 2021 году будут 93 клиники

На оказание жителям Брянщины бесплатной медицинской помощи в программу госгарантий закладывается более 18 млрд рублей.

Сейчас первичную медицинскую помощь жителям региона оказывают 39 медицинских организаций, структура которых включает 558 ФАПов, в томч исле семь передвижных и 21 фельдшерский пункт, пять участковых больниц, 60 амбулаторий, 51 офис врачей общей практики. В малонаселенных пунктазЮ где ФАПы не предусмотрены, создано 118 домовых хозяйств, кооорые оснащены круглосуточной телефонной связью с клиниками и укладками первой помощи.

В 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе построили ФАПы в Унечском, Клинцовском, Клетнянском и Почепском районах.

В 2021 году стартовала реализация программы модернизации первичного здравоохранения региона, на финасирование которой предусмотрено более 854 млн рублей. Она предполагает, в частности, строительство новой поликлиники и еще двух ФАПов. Планируется также капитальный ремонт 146 объектов медицинской инфраструктуры и обновление парка автотранспорта.