Летний читальный зал появится в библиотеке Суража. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посети Суражскую районную межпоселенческую библиотеку. Не так давно в учреждении завершился капитальный ремонт. Библиотека превратилась в современный информационно-культурный центр.

«Руководит библиотекой человек, у которого горят глаза. Раиса Михайловна Николаенко болеет всей душой за свое дело, и это чувствуется. Вот что самое важное на любой работе, в любой профессии — любить то, чем занимаешься, тогда и результат виден», – подчеркнул Александр Богомаз.

В фондах библиотеки – более 214 тысяч книг. Там регулярно проходят творческие встречи, работает театральный кружок для семей с детьми, а также студия шахмат. К тёплому сезону появится летний читальный зал. Во дворе для посетителей поставят скамейки, а также высадят розы.