Ливневые водоотводы строят рабочие на улице Спартаковской в Брянске

2026, 10 сентября 17:30

Ливневые водоотводы строят рабочие на улице Спартаковской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска подрядчик ремонтирует улицу Спартаковскую. Специалисты уже заасфальтировали почти 2,5 километра дороги и обустроили тротуары. Около школы №6 рабочие сделали две искусственные неровности,а на пересечении Спартаковской и Ромашина поставили два новых светофора.

В настоящее время подрядчик обустраивает водоотвод, чтобы избавиться от луж на проезжей части. Также на Спартаковской появятся новые остановочные комплексы.

Подрядчик планирует завершить ремонт до конца года.