Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Ливневые водоотводы строят рабочие на улице Спартаковской в Брянске

2026, 10 сентября 17:30
Ливневые водоотводы строят рабочие на улице Спартаковской в Брянске
Источник фото

Ливневые водоотводы строят рабочие на улице Спартаковской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Советском районе Брянска подрядчик ремонтирует улицу Спартаковскую. Специалисты уже заасфальтировали почти 2,5 километра дороги и обустроили тротуары. Около школы №6 рабочие сделали две искусственные неровности,а на пересечении Спартаковской и Ромашина поставили два новых светофора.

В настоящее время подрядчик обустраивает водоотвод, чтобы избавиться от луж на проезжей части. Также на Спартаковской появятся новые остановочные комплексы.

Подрядчик планирует завершить ремонт до конца года.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Более 30 контейнерных площадок обустроят в Брянске осенью
10 сентября 13:31
Более 30 контейнерных площадок обустроят в Брянске осенью
На улице Калинина в Брянске ограничат движение транспорта
10 сентября 11:15
На улице Калинина в Брянске ограничат движение транспорта
Подметально-вакуумные машины убрали сухие листья на почти 60 улицах Брянска
09 сентября 18:13
Подметально-вакуумные машины убрали сухие листья на почти 60 улицах Брянска

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16437) брянск (7218) ДТП (2865) ГИБДД (2431) прокуратура (2185) уголовное дело (2132) Александр Богомаз (1998) суд (1809) авария (1725) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1144)