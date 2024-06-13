Ливнёвку под брянским заводом планирует починить горадминистрация. Об этом сообщил в пресс-службе мэрии.

Зарядившие ливни в Брянске вновь обратили внимание на проблему на улице Куйбышева в Бежицком районе. В дождь на проезжей части там образуется огромная лужа. Ливневая канализация здесьпостроена в 2021 году. Он соединена с водоотводом по улице Ульянова. Вода собирается в старую ливнёвку, которая проходит по территории БМЗ. Самостоятельно завод отремонтировать коммуникации не может. В настоящее время руководство обсуждает с администрацией предоставление ограниченного право пользования земельным участком, чтобы провести торги и отремонтировать ливнёвку.

В 2023 году протяженность ливневой канализации в Брянске превысила 55 км. За семь лет её построили на 28 улицах. А там, где проложить ливневку невозможно, проблему водоотведения стараются решить разуклонкой асфальта и устройством лотков.