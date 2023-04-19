Логотип брянского заповедника украсил форму футбольного клуба

Футболисты клуба «Партизан» выступают в новой форме с логотипом заповедника «Брянский лес», сообщили в соцсетях учреждения.

Логотип заповедника «Брянский лес» появился на форме брянского футбольного клуба «Партизан». Они продемонстрировали её на матче с ФК «АгроТрейд». Новая форма по замыслу авторов поможет призвана объединить и продвигать идеи сохранения дикой природы и развития футбола.

«Заповедник и ФК «Партизан» объединяют, собственно, партизаны: на территории нынешнего заповедника в 1941-1943, в период оккупации Брянщины, была настоящая партизанская республика», – уточнили на официальной странице «Брянского леса» в ВКонтакте.