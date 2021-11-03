Локдаун в Брянской области продлили до 14 ноября

Ковидные ограничения сохранят в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 нерабочие дни в Брянской области продлят до 14 ноября.

На это время для школьников и студентов ввели каникулы, дополнительное образование должно осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий.

До 14 ноября включительно приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и общепита в гостиницах; объектов розничной торговли, за исключением аптек, продуктового ретейла и торговых точек, торгующих дистанционно; организаций, оказывающих бытовые услуги.

С 10 ноября в регионе возобновят проведение спортивных мероприятий с заполняемостью зрителями не более 10% от общей вместимости, но не более 500 человек при наличии у всех участников QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции или ПЦР-теста.

С 15 ноября в Брянской области введут допуск на посещение организаций по QR-кодам либо при наличии справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции или ПЦР-теста.