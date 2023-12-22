Лучших Дедушек Морозов и Снегурочек выбрали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Финал конкурса «Самый, самый Дед Мороз» прошёл в Брянске. На Театральной площади собрались Дедушки Морозы и Снегурочки из учебных заведений Советского района. Они показали свою новогоднюю программу поздравлений.

Звание «Самый, самый Дед Мороз» получил Иван Гринев со Снегурочкой Вероникой Тамаровой из школы №56. Вторыми стали ребятам из школы №5, а третьими – Дедушки Морозы из 1 и 9 школы. В номинации «Лучшая новогодняя сказка» победила гимназия №6.

«Конкурс Дедов Морозов в Советском районе Брянска стал хорошей традицией, он проводится уже более 20 лет. Уважаемые Дедушки Морозы и Снегурочки, мы просим вас, используйте всё ваше доброе волшебство и подарите Брянску праздник!» — сказал руководитель Советского района Денис Семёнов.

После выступления Дедушки Морозы под музыку духового оркестра пошли в сквер Карла Маркса. Там они участвовали в открытии главной ёлки областного центра.