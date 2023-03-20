Лучших педагогов выбрали в Брянской области

Лучших учителей этого года выбрали в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» закончился в Брянской области. Неделю за звание лучшего педагога боролись 29 участников: учителя начальных классов, физики, информатики, географии, химии, биологии, английского языка, физической культуры и музыки. В номинации учителей русского языка и литературы выступали сразу девять человек.

В первом туре жюри оценивало открытые уроки. Во второй прошли только 10 конкурсантов. Они участвовали в этапах «Мастер-класс» и «Воспитательное событие». В финал вышли пять учителей, в том числе трое – из Брянска.

Финалисты конкурса приняли участие в пресс-конференции. Они обсуждали с жюри актуальные вопросы развития образования. Они говорили о важности открытого диалога с учительским сообществом, сохранения традиций российского образования, духовного воспитания, укрепления единого образовательного пространства, о важности наставничества и создании педагогических классов.

Абсолютного победителя областного этапа объявят в мае. Он представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2023».