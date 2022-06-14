Луганская Брянска получила от Брянской области первую партию техники

Машины приобрели за счет внебюджетных источников.

Луганская Брянка получила от Брянской области первую партию коммунальной техники, безвозмездно переданной в рамках шефской помощи.

В первой партии – строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, в дальнейшем запланирована передача мусоровозов и другой техники.

«Мы с нашими коллегами, друзьями из Брянской области отработали достаточно серьезный список коммунальной техники, который необходим, – это 34 единицы», – сообщил глава администрации Брянки Николай Моргунов.

В присутствии представителей брянской делегации он передал ключи от машин работникам коммунального предприятия «Жилищник-2».

По словам Моргунова, «это первый прецедент, когда территория, которая взяла шефство, передает в безвозмездное пользование коммунальную технику, которая будет работать в коммунальных службах городских для выполнения своих задач».

«Эта техника приобретена за внебюджетный счет, то есть добровольные пожертвования людей, который проживают в Брянской области, – это предприниматели, которые изъявили желание помочь городу Брянке и выполнили свои обязательства вовремя, в срок, – отметил глава администрации Брянки. – Для города это очень много значит. Честно говоря, я при своей памяти не помню того момента, когда получала Брянка в таком объеме и такую необходимую коммунальную технику».