Магазинам в Брянске запретили продавать газовые баллоны детям

Магазины Брянска предупредили об ответственности за продажу газовых баллонов детям. Об этом сообщили в городской администрации.
По поручению вице-мэра Сергея Антошина отдел торговли горадминистрации отправил в торговые точки Брянска письмо. В нем предупредили об ответственности за продажу баллонов с сжиженным газом.
«Мы рекомендуем всем торговым предприятиям уже сегодня, не дожидаясь принятия закона, ограничить продажу баллонов с газом несовершеннолетним. Возможно, это спасет чью-то детскую жизнь», — отметил Сергей Антошин.
На такое решение повлиял очередной трагический случай в городе. 31 августа в торговом центре «Пушкинский» 13-летние деовчки купили баллон с газом за 140 рублей. Они забрались на теплотрассу за гаражами и вдыхали там пары, чтобы получить наркотическое опьянение. Через два часа одной из девочек стало плохо. Мужчины, которые ремонтировали машины в своих гаражах, вызвали «скорую помощь». Но спасти подростка не удалось.
Сергей Антошин стал инициатором закона Брянской области об ограничении продажи газовых баллонов несовершеннолетним. Он был принят в первом чтении. До его окончательного принятия чиновники решили предотвратить возможные жертвы.
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