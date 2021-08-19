Маршрутчиков обяжут заезжать в Большое Полпино по ночам

Чиновники направили перевозчикам претензию.

Брянская городская администрация направила претензию о несоблюдении графика движения в вечернее время в адрес перевозчиков, обслуживающих маршруты № 59 и № 99.

Горожане жалуются на отсутствие общественного транспорта в Большом Полпино после 20.00. В мэрии пояснили, что в поселке работают четыре маршрута: два из них обслуживает муниципальный перевозчик, два – коммерческий.

Муниципальный перевозчик – МУ «БГПАТП» – выполняет по 35 рейсов в день в прямом и обратном направлении на маршрутах № 8 и № 16. Последний рейс автобус № 16 отправляется в 18.18, № 8 – в 18.50.

«Время последнего рейса автобусов было утверждено исходя из показателей мониторинга пассажиропотока и наличия маршрутов № 59 и № 99. В связи с тем, что количество пассажиров, едущих в Большое Полпино в вечернее время небольшое, целесообразно осуществлять перевозку не автобусами среднего класса, а маршрутками», – сообщает городская администрация.

На основании этого для маршрутов № 59 и № 99 составили графики движения с последним рейсом в 23.00 и 23.30 соответственно.