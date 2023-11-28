Маршрутки появились на электронных табло в Брянске

Время прибытия маршруток появилось на электронных табло в Брянске и в программе «Умный транспорт». Об этом сообщили в городской администрации.

Отслеживать передвижение маршрутных автобусов жители и гости Брянска теперь могут в программе «Умный транспорт». Также время прибытия коммерческого транспорта появилось на электронных табло на остановках.

В приложении уже появились маршрутные такси №36 и 215. А с декабря в программу будут добавлять другие маршруты города.