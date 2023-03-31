Машина с донорской кровью из Брянской области прорывается сквозь снег в новые регионы

Машина с донорской кровью из Брянской области прорывается сквозь дождь и снег на юге страны в новые регионы. Об этом сообщили в паблике «Деснянская волна».

Сотрудники Брянской станции переливания крови вновь отправились с партией донорской крови в новые регионы России. В этот раз в планы вмешалась погода.

В четверг машины преодолела Орловскую, Липецкую и Воронежскую области. За машину с ценным грузом встретил проливной дождь. А за полторы сотни километров до Ростова-на-Дону он превратился в мокрый снег, а затем и в сильную метель. На трассе М-4 в южном направлении машины встали в пробку в три полосы.

Сотрудники станции Павел и Сергей не унывают и ждут, когда можно будет продолжить путь с ценным грузом. Вместе с брянскими ребятами находится главный редактор «Московского Комсомольца в Брянске» Григорий Кожурин.