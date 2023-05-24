Масштабный ремонт идёт в школе №28 Брянска

Масштабный ремонт в школе №28 Брянска закончится 1 августа. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №28 Фокинского района областного центра долгожданный ремонт начали еще в марте. Для этого 1 400 мальчишек и девчонок перевели в три соседних учебных заведения.

Этот капремонт — самый масштабный за всю историю школы. В здании полностью заменяет систему отопления и электропроводку, отремонтируют санузлы, большой и малый спортивный залы, библиотеку и частично столовую. В помещениях поменяют двери и обновят входную группу. Также подрядчик ООО «Мастерок» заменит рулонную кровлю на современную мембранную прорезиненную.

«На крыше было мало утеплителя, поэтому в холода на стенах третьего этажа образовывались сырость и плесень. С новой крышей эта проблема исчезнет», — отметила директор школы №28 Ольга Елозина.

Рабочие на третьем этаже в коридорах, рекреациях и фойе уже уложили керамогранит, а в кабинетах сделали заливные полы, на которые уложат линолеум.

На капитальный ремонт выделено 40 млн рублей. Работы, проводимые, завершатся к 1 августа.

Несмотря на ремонт, в школьном дворе последний звонок прозвучал для 51 выпускника.