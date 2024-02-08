Мастер-классы в честь дня Минтруда прошли на брянском стенде на ВДНХ. Об этом сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл день Министерства труда РФ. В его рамках состоялся Форум национальных достижений «Социальная политика в интересах детства».

Представители Брянской области подготовили для юных и взрослых посетителей мастер-классы. Под руководством педагогов социально-реабилитационного центра Брянска и приюта для несовершеннолетних Погарского района гости стенда региона расписывали сувениры, делали куклу-пеленашку, букет и салфетки.