Медики спасают жизни двух рожениц с COVID-19 в Брянске

Пациентки находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Две роженицы находятся в реанимации Брянской городской больницы № 4 из-за коронавируса. Об этом сообщила главврач больницы Светлана Хандожко.

«Сейчас у нас 11 послеродовых женщин, две из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика», – рассказала она.

Она также отметила, что с 15 октября открыт акушерский корпус Брянской областной больницы, куда направляют беременных женщин с коронавирусной инфекцией.

«Мы сейчас занимаемся транспортировкой данной категории пациенток в областной роддом», – пояснила Светлана Хандожко.