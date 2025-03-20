Мельницу из парка Брянска отреставрируют к лету

Фонтан «Водяная мельница» из парка Брянска отреставрируют к лету. Об этом сообщили в городской администрации.

В парках Брянска стартовала подготовку к летнему сезону. В парке имени Алексея Толстого рабочие ремонтируют фонтан «Водяная мельница». Специаисты сделали новый деревянный мост, а также сняли две фигуры мельников. Их почистят и отреставрируют. Элементы фонтана обработают сохраняющим древесину от гниения составом. Таким же составом обработают все деревянные скульптуры.

В ближайший месяц в парке поменяют все скамейки. А в апреле здесь откроют бесплатный общественный туалет. Реконструкция ждёт и летнюю эстраду.

Также специалисты планируют изготовить новую фигуру Романа Брянского. Эскиз уже есть. Скульптуру сделают из дуба.