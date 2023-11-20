Мембранную кровлю уложили рабочие в детском саду Брянска
Мембранную кровлю уложили специалисты в детском саду №30 Брянска. Об этом рассказали в мэрии.
В детском саду №30 «Гвоздичка» Советского района областного центра завершился капитальный ремонт крыши. Рабочие уложили на кровлю современной мембранный материал.
С начала осень крыши отремонтировали в семь детских садах Брянска, а также в дошкольном отделении гимназии №1. Город получил на модернизацию кровель в 29 учреждениях образования около 87 млн рублей.
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