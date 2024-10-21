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Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли в брянской школе

2024, 21 октября 10:00 Общество
Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли в брянской школе
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Мемориальную доску в честь погибшего на СВО выпускника открыли в Остроглядовской школе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

Церемония открытия мемориальной доски прошла в Остроглядовской школе Стародубского муниципального округа. Там увековечили память о выпускнике Эльшане Керимове. 

Младший сержант служил в разведроте. Он погиб 10 февраля 2023 года под Кременной. Эльшану было 24 года. Он награждён медалями «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть» II степени, медалью Суворова и орденом  Мужества посмертно. 

Память Героя почтили родные, ученики и педагоги школы, губернатор региона Александр Богомаз. 

«Имя Эльшана Керимова навсегда вписано в героическую летопись Стародубского края. Низкий поклон родителям Героя  — Татьяне Васильевне и Ровшену Азисали Оглы — за то, что воспитали достойного сына, настоящего патриота, гордость нашей великой России! На таких людях всегда строилась и держалась наша великая страна!» – подчеркнул глава Брянской области.

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