Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли в брянской школе

Мемориальную доску в честь погибшего на СВО выпускника открыли в Остроглядовской школе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Церемония открытия мемориальной доски прошла в Остроглядовской школе Стародубского муниципального округа. Там увековечили память о выпускнике Эльшане Керимове.

Младший сержант служил в разведроте. Он погиб 10 февраля 2023 года под Кременной. Эльшану было 24 года. Он награждён медалями «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть» II степени, медалью Суворова и орденом Мужества посмертно.

Память Героя почтили родные, ученики и педагоги школы, губернатор региона Александр Богомаз.

«Имя Эльшана Керимова навсегда вписано в героическую летопись Стародубского края. Низкий поклон родителям Героя — Татьяне Васильевне и Ровшену Азисали Оглы — за то, что воспитали достойного сына, настоящего патриота, гордость нашей великой России! На таких людях всегда строилась и держалась наша великая страна!» – подчеркнул глава Брянской области.