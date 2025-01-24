Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли в гимназии Брянска

Мемориальную доску в честь погибшего военного Никита Лучин открыли в гимназии №4 Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На территории гимназии №4 Володарского района Брянска прошла памятная церемония. Там вспоминали выпускника Никиту Лучина. 20-летний юноша В сентябре 2022 года он вступил в ряды армии России, а 24 июля 2023 года – погиб, выполняя боевую задачу в Луганской Народной Республике. Никита Лучин посмертно награждён орденом Мужества.

На здании гимназии в честь военнослужащего открыли мемориальную доску. В церемонии участвовали его учителя и одноклассники, гимназисты, мама — Татьяна Лучина, глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин. Собравшиеся почтили память Героя минутой молчания. К подножию доски легли десятки гвоздик