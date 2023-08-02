Мемориальный комплекс открыли в Клинцах в день ВДВ

В Клинцах открыли мемориальный комплекс в честь воинам воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в городской администрации.

В день ВДВ в Клинцах открыли мемориальный комплекс воинам воздушно-десантных войск. На церемонии присутствовал первый заместитель главы администрации Брянска Сергей Антошин.

«Уважаемые воины-десантники и жители города Клинцы! Сегодня, стоя здесь среди вас, я вспоминал свой 1988 год, когда меня, молодого парня, призвали в воздушно-десантные войска. Я с гордостью и со сложностями проходил эту службу в Литовской ССР. Сегодня я благодарю всех ребят, в том числе Геннадия Шкуратова, который является одним из организаторов этого прекрасного праздника! Благодарю власти Клинцов, которые выбрали такую хорошую площадку для мемориала — напротив храма. Это достойное место для нашей крылатой братии, которая и сегодня участвует в специальной военной операции. Я смотрю на вас и понимаю — победа будет за нами, слава ВДВ!» — сказал Сергей Антошин.

В центре композиции — «батя». Так ласково называют основателя ВДВ Василия Маргелова десантники всех поколений. За его спиной — купол парашюта и взмывающие ввысь самолёты. А на памятной табличке — имена бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Также позже монумент дополнят боевой машиной десанта.

Деньги на мемориальный комплекс в Клинцах собирали организации и предприятия, воины-десантники и родственники погибших бойцов, а также неравнодушные жители.