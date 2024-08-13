Рабочие отремонтировали памятник Петру Проскурину в Брянске

Подрядчик за свой счёт отремонтировал памятник Петру Проскурину в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Комиссия проверила качество строительства мемориала революционеру Игнату Фокину. Объект культурного наследия перенесли с улицы Калинина на Центральное кладбище. За три месяца подрядчик возвёл над могилой монумент из уральского гранита, украсив исторической табличкой и бронзовым барельефом, а также благоустроил территорию вокруг.
«Во время возведения мемориала Игнату Фокину мы обратили внимание на стоящий рядом памятник нашему земляку, писателю Петру Проскурину. Плитка вокруг его монумента от времени, как говорят, «пошла волной». Приняли решение снять её, очистить пескоструйной машиной и уложить на место. Все эти работы мы выполнили за свой счёт», — рассказал директор по строительству подрядной организации Дмитрий Ефимов.
Замечаний к качеству работ у комиссии нет. Окончательную оценку установленному мемориалу даст приёмочная комиссия.
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