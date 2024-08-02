День ВДВ отметили в Брянске

В день ВДВ в Брянске посетили память погибших защитников. О этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянске отметили 94-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. Чиновники, представители силовых структур, ветеранских объединений, духовенства, молодежных организаций, а также десантники с родными собрались у мемориала «Круговая оборона». Заупокойную литию по погибшим героям совершил митрополит Брянский и Севский Александр.

«Служба в Воздушно-десантных войсках считается особенно почетной и ответственной. Для призывников пройти отбор в ВДВ – честь и гордость. Это первоклассная подготовка, особый боевой дух, атмосфера боевого братства, которая на всю жизнь остается с теми, кто однажды вступил в ряды «крылатой пехоты», — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память защитников.