Мэр Брянска выразил соболезнование близким погибших при крушении поезда

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров выразил соболезнование близким погибших при крушении поезда.

«С огромной скорбью воспринял известие о трагической гибели людей в результате последствий крушения поезда на железнодорожном перегоне Пильшино – Выгоничи», — отметил Александр Макаров.

Мэр Брянска подчеркнул, что киевский режим совершил кровавое преступление, которое не останется безнаказанным.

«В эти тяжёлые минуты мы глубоко сочувствуем семьям невинно погибших в теракте. Примите искренние и глубокие соболезнования от имени всех жителей Брянска. Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Сил и терпения родным и близким. А пострадавшим — здоровья и мужества!» — добавил Александр Макаров.

Он подчеркнул, что власть окажет необходимую помощь всем пострадавшим.