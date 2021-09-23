Мэрия снова объяснила, что случилось с новой дорогой Брянск I – Брянск II

«Провалов асфальта на шестиполосной автомагистрали нет и не было», – заявили в горадминистрации.
Городская администрация откликнулась на публикации в федеральных СМИ и еще раз объяснила причины возникновения провала на торжественно открытой 14 сентября дороге – защитной дамбе Брянск I – Брянск II.
«Еще раз отметим, что от непрекращающихся дождей пострадал съезд, примыкающий к автодороге», – сообщает мэрия Брянска.
В горадминистрации отметили, что объект, к в отношении которого горожане уже высказали ряд претензий, еще не сдан в эксплуатацию. Размытие грунта произошло на примыкающем съезде, примерно в 40 метрах от действующей магистрали. Здесь еще не были завершены работы: не укреплен геосеткой склон и не обустроена система водосбора.
«На действующей автомагистрали нет и не было ни провалов асфальта, ни размыва грунта. С момента ее открытия движение здесь не останавливалось, – пояснили в администрации Брянска. – Что касается пострадавшего съезда, подрядчик оперативно приступил к устранению провала. Сейчас грунтовое тело съезда восстановлено, выполнена система водоотвода, ведется укрепление склона геосеткой. Асфальтирование подрядчик произведет при наступлении благоприятных погодных условиях. На съезде установлен знак запрета движения».
Движение по шестиполосной автомагистрали продолжается в обычном режиме, без каких либо ограничений.
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