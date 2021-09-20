Водители пожаловались на новую дорогу Брянск I – Брянск II (ВИДЕО)

По их словам, система водоотведения не справляется с осадками.

Автомобилисты жалуются на новую дорогу Брянск I – Брянск II, связавшую Фокинский и Володарский районы. Видео с участка, где за день произошло сразу два ДТП, опубликовано в соцсетях.

«Был наезд на ограждение после лужи. Один водосток. Вторая авария за сегодня, 17 сентября. В нижней точке нет никакого слива. Повторю, что стока в самой нижней точке нет. Повреждения автомобиля», – рассказал автор записи.

В минувшие выходные в результате сильных дождей обрушилась часть новой дороги. В региональном правительстве сообщили, что укрепление склонов еще не завершено, поврежденный участок восстановят с наступлением подходящих погодных условий.

Участок дороги – защитной дамбы, ставшей самым крупным строящимся дорожным объектом в Брянске за последние десятилетия, торжественно открыли 14 сентября в присутствии руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова и первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова. Об открытии движения на новой дороге доложили президенту Владимиру Путину. Стоимость работ составляет 2,9 миллиарда рублей.