Месячная норма осадков выпала в Брянске с начала недели

Месячная норма осадков выпала во время снегопада с начала недели в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Во время снегопада с начала этой недели в областном центре выпала месячная норма осадков. Дорожники за это время убрали с улиц 570 тонн снега. А на проезжую часть высыпали 1376 кубометрами пескосоляной смеси.

Накануне в городе работали 20 комбинированных дорожных машин, семь тракторов, шесть самосвалов и пять погрузчиков.