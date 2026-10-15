Более шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту

2026, 15 октября 14:37

Более шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Рогнединском районе завершился капитальный ремонт трассы Рогнедино – Осовик. 6,6 километра дороги обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжую часть. Также на дороге появилось новое барьерное ограждение.

Кроме того, подрядчик переустройстроил остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. Для пассажиров установили новый автопавильон. В завершении ремонта на трассу нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».