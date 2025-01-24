Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы стартовал в Брянске

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы торжественно открыли в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина торжественно открыли месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы учреждений образования региона. Он приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В зале собрались представители правительства региона, Брянской областной Думы, военного комиссариата, городской администрации, регионального отделения ДОСААФ России, а также военнослужащие, ведущие общественных движений России, военно-патриотических клубов, кадеты.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память воинов. Затем творческие коллективы Дворца исполнили военно-патриотические художественные номера. Кроме того, грамоты департамента образования и науки Брянской области получили победители и призёры областных конкурсов «Во славу Отечества» и «Ратные страницы истории Отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» .
В течение месячника в образовательных учреждениях региона пройдут военно-патриотические и спортивные мероприятия.
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