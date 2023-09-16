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Митинг прошел в Володарском районе Брянска

2023, 16 сентября 12:56 Общество
Митинг прошел в Володарском районе Брянска
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Митинг прошел у Вечного огня в Володарском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации. 

Митинг прошел в Володарском районе областного центра в сквере имени Ленина.  К 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков мемориал Вечного огня капитально отремонтировали.  В мероприятии участвовали сотрудники предприятий и организаций, кадеты и юнармейцы. 

«Мы стоим на этом святом месте и вспоминаем нашу историю, наших героев — не только проливших свою кровь, но и отстроивших разрушенные города в послевоенное время. Мы гордимся нашей страной, хоть Европа пытается навязать нам новую историю. Они сносят памятники, а мы в своей стране гордимся, бережем историю, никому не посмеем ее переписать — ни бандеровцам, ни натовцам», — сказал вице-мэр города Брянска Сергей Антошин.

Также на митинге участникам и ветеранам, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей вручили памятные медали «80 лет освобождения Брянской области».

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