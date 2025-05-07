Митинг-реквием «Зажги свечу» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в урочище Лесные сараи прошёл митинг-реквием «Зажги свечу». Участие в нём приняли ветераны и малолетние узники, дошколята, школьники и студенты, представители национальных диаспор, юнармейцы, чиновники и депутаты. Все – с портретами героев Великой Отечественной войны.

«По оценкам историков, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне около 27 млн человек. Война коснулась каждой семьи. И сегодня мы чествуем и говорим о поколении ветеранов, переживших самую страшную эпоху в истории нашей страны. Нельзя легкомысленно относиться к своей истории. Тот факт, что мы сегодня стоим здесь, — результат победы наших предков. И сегодня наши военнослужащие вновь вынуждены сражаться с вооруженным и опасным противником, обеспечивая нам мирное небо», — сказал руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов.

Фронтовые стихи и песни исполнили воспитанники детского сада «Антошка» и сводный хор военнослужащих. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к монументу.

Мемориал в урочище Лесные сараи создан в память семнадцати тысячах брянских жителей, военнопленных, партизан, расстрелянных и замученных немецко-фашистскими оккупантами в 1941–1942 годах.