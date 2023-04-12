Митинг в честь Дня космонавтики прошёл в Брянске

Митинг в честь Дня космонавтики прошёл у памятника Юрию Гагарину в областном центре. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. В этот день 62 года назад Юрий Гагарин на корабле «Восток» провел за пределами атмосферы 108 минут, выполнив один оборот вокруг Земли.

В честь этого события в Брянске прошло возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину. На митинге вспомнили о биографии первого космонавта Земли и его полёте. В торжественной церемонии участвовал губернатор Александр Богомаз.

«В 1966 году Юрий Гагарин посетил Брянскую область. Прославленный космонавт побывал в Дубровском, Дятьковском, Новозыбковском, Клинцовском районах Брянской области, посетил Брянский машиностроительный завод, а кульминацией поездки стала встреча с брянцами на стадионе «Динамо» 26 мая 1966 года», – рассказал глава региона.

В продолжении торжества на стадионе «Динамо» прошли соревнования для юных спортсменов «Звездный забег».