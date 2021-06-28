Многодетная семья Брянщины получила чужой участок

Восстановлением прав семьи занимается районная прокуратура.

Ранее администрация Гордеевского района предоставила семье с тремя детьми участок, на котором расположены дом и огород. Но фактически новоселы не могут пользоваться огородом, так как он им не принадлежит.

Как выяснилось, участок земли поделил бывший владелец. Ту часть, на которой расположен огород, он подарил своему родственнику. И ему земля принадлежит до сих пор.

Чтобы разобраться в ситуации, многодетной семье пришлось обратиться в прокуратуру. Теперь дело поступило на рассмотрение в суд. Подлинность договора дарения земли подвергается сомнению.