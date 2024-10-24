Многодетным матерям Брянщины депутаты увеличили размер единовременной выплаты

Многодетным матерям Брянщины, награждённым почётным знаком, депутаты увеличили размер единовременной выплаты до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

На заседании Брянской областной Думы депутаты внесли изменения в Положение о почетном знаке региона «Материнская слава». Парламентарии повысили размер единовременного денежного поощрения многодетным матерям с 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также депутаты согласовали кандидатуры 24 женщин, претендующих на награждение Почетным знаком Брянской области «Материнская слава». Каждая их них воспитывает пять и более детей.