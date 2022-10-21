Мобилизованным брянцам рассказали о документах для выплаты довольствия

Портал «Объясняем.рф» опубликовал разъяснения относительно набора документов, который требуется от мобилизованных брянцев и жителей других регионов для выплаты им денежного довольствия.

Согласно опубликованной информации, список их невелик. От призванного в рамках частичной мобилизации брянца требуется предоставить только ИНН и данные паспорта.

Минимальная сумма денежного довольствия мобилизованным, как заявил на днях президент Владимир Путин, должна составлять 195 тысяч рублей в месяц.

Ранее глава государства поручил губернатору Александру Богомазу организовать снабжение мобилизованных, помещения для их размещения, содействовать организации их обучения и наладить комплексную социальную поодержку их семей.