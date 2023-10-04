Модельную библиотеку открыли в Брянске

Модельную библиотеку по нацпроекту «Культура» открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Библиотека №1 имени Добычина на проспекте Станке Димитрова в Брянске отметила 80-летие. К этому событию приурочили завершение капремонта учреждения. Одна из старейших библиотек областного центра.по нацпроекту «Культура» получила статус «модельная».

Помимо современного ремонта в учреждении появилась новая мебель, компьютерная техника, радио и акустическая система. ДЛя библиотеки купили более тысячи новых книг. Фонд превысил теперь 46 тысяч экземпляров.

Кроме того, в учреждении организовали рабочее место для слабовидящих посетителей библиотеки с компьютером со специализированным программным обеспечением экранного доступа.