Молодежный фестиваль прошёл в Брянске

Молодежный фестиваль «Будущее — это МЫ!» прошёл в областном центре. Об этом рассказали в городской администрации.

В день молодёжи России в Центральном парке культуры и отдыха им. 1000-летия Брянска прошёл фестиваль «Будущее — это МЫ!».

Свою работу там презентовали общественные и образовательные организации, а также бизнес-сообщества. А творческая молодёжь Брянщины организовала для посетителей парка концерт.