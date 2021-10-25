Мошеннице из брянского «Уралсиба» на три месяца сократили срок

Занимая руководящие должности, женщина обкрадывала клиентов.

Брянский областной суд рассмотрел апелляцию 33-летней жительницы Брянска. Ранее женщину признали виновной сразу по четырем уголовным статьям: «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере»; «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации из корыстной заинтересованности»; «Незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну» и «Заведомо ложный донос».

Как сообщает облсуд, занимая в разное время руководящие должности в Брянской территориальной дирекции ПАО «Банк Уралсиб», банковская служащая подключила трех клиентов без их ведома к интернет-банку. Для этого она заменила в электронных карточках их телефонные номера на собственный номер, после чего в течение двух лет пользовалась кредитными лимитами клиентов.

Еще двух клиентов сотрудница банка убедила открыть счета, доступ к которым оформила на себя, пользуясь служебным положением. В результате мошенничества клиенты лишились более 13 миллионов рублей.

Продав собственный Nissan Х-Trail женщина сообщила в полицию о его угоне. Размер ущерба она оценила в 1,5 миллиона рублей.

Советский районный суд приговорил ее к семи годам исправительной колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

После рассмотрения апелляционных жалоб осужденной, защитников и представителя гражданского истца ПАО «Банк Уралсиб» Брянский облсуд отменил наказание за ложный донос об угоне машины из-за истечения срока давности.

Теперь уже бывшая сотрудница брянского «Уралсиба» проведет в колонии шесть лет девять месяцев.