Город32

Мошенник обманул брянского предпринимателя почти на 8 миллионов рублей

2021, 05 августа 12:20 Общество
Мошенник обманул брянского предпринимателя почти на 8 миллионов рублей
Источник фото

Злоумышленник не отдал приобретенное брянцем оборудование. 

Как рассказывают сотрудники УМВД по Брянской области, в 2019 году предприниматель решил купить у московской организации швейное оборудование, которое продавалось по низкой цене. Мужчина перечислил 7 800 000 рублей организации, но покупку он так и не увидел. Деньги отдавать злоумышленник, который организовал продажу, отказался. 

Стражи порядка мошенника задержали, изъяли швейное оборудование стоимостью 15 миллионов рублей и арестовали два автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей. 

Теперь обвиняемому в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Читайте также
Брянцы смогут летать в Краснодар, Волгоград и Ростов осенью и зимой
05 августа 17:27
Брянцы смогут летать в Краснодар, Волгоград и Ростов осенью и зимой
Бывший брянский военком Соломенцев возглавил мобилизационное управление
05 августа 16:33
Бывший брянский военком Соломенцев возглавил мобилизационное управление
На Станке Димитрова в Брянске водитель Renault Logan сбил мотоциклиста
05 августа 15:00
На Станке Димитрова в Брянске водитель Renault Logan сбил мотоциклиста
На Советской в Брянске устраняют прорывы водопровода
05 августа 14:52
На Советской в Брянске устраняют прорывы водопровода

Новости регионов

05.08.2021 10:40
Более 430 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в первом полугодии 2021 года
ОАО «РЖД», являясь социально ориентированной компанией и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России, перечислила за 6 месяцев 2021 года в бюджет Смоленской области 431,7 млн рублей налоговых отчислений, что на 8% превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Выполнение железнодорожниками своих налоговых обязательств является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в
04.08.2021 16:58
Смоленский оперштаб сообщил о новом графике работы мобильных пунктах вакцинации
Оперативный штаб Смоленской области обновил график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на август 2021 года. Жители Брянской области могут в порядке живой очереди как в будние, так и в выходные дни по удобному для них адресу: Киселёвский рынок. По будням с 16 до 19, по субботам с 10 до 16 часов. «Дворец спорта «Юбилейный».
04.08.2021 15:11
Ни воздуха, ни воды
Жители Ершичей пожаловались на проблемы района. 24 июля 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Ершичском районе. Жители подняли вопросы водоснабжения, экологии и капремонта. Дышать нечем!  Жители села Ершичи рассказали, что не первый год тихую сельскую жизнь омрачает задымление от крупного промышленного предприятия. – Это происходит регулярно – два-три раза
04.08.2021 15:00
Отступает, но не сдаётся
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает находиться в сфере пристального внимания медиков, эпидемиологов и всех смолян. О распространении коронавируса в регионе и темпах вакцинации от COVID-19 говорили члены администрации Смоленской области на очередном рабочем совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как рассказала вице-губернатор Полина Хомайко, несколько последних недель специалисты фиксируют в регионе снижение заболеваемости
04.08.2021 14:58
Миллиарды и километры
В администрации смоленской области во время рабочего совещания обсудили ход ремонта дорог в регионе. Как доложил губернатору Алексею Островскому и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов, в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в Смоленске и более 240 км региональных автодорог
04.08.2021 14:57
В зоне доступа
Какие условия создают в регионе для людей с особыми потребностями?  Губернатор Алексей Островский на прошлой неделе проинспектировал работу нового детского сада «Гнёздышко» и Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске, где создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для особенных деток Первым пунктом рабочей поездки главы региона по Смоленску стало посещение детского сада в микрорайоне

Актуальные темы

Происшествия
В Брянске наемники убили таджика, зарезавшего сына экс-чиновника Дагестана
Общество
На реализацию проекта лидера Брянской МГЕР Дарьи Кудиновой выделили 400 тысяч рублей
Политика
Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией
Происшествия
Задержаны заказчик и исполнители расправы над таджиком в Брянске
Происшествия
В Брянской области пропал Дмитрий Михеев

Новости партнёров

Состоялся семинар в Брянском УФАС России
Состоялся семинар в Брянском УФАС России

27 июля 2021г  в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар  и брифинг посредством видеоконференцсвязи с представителями микрофинансовой организации.

ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов
ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов

ВТБ и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении Минцифры России системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила более 1,2 млн тонн в январе-июле
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила более 1,2 млн тонн в январе-июле

По оперативной информации, в январе-июле  2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1млн 220 тыс. тонн, что на 16% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский оценил подготовку объектов «Россети Центр» – «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному сезону
Игорь Маковский оценил подготовку объектов «Россети Центр» – «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному сезону

На территории Шебекинского района электрических сетей (РЭС) глава энергокомпании проверил ведение документации сотрудниками района электрических сетей, соблюдение требований производственной безопасности, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования. Особое внимание было уделено условиям труда и отдыха персонала РЭС.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».