Мошенник обманул брянского предпринимателя почти на 8 миллионов рублей

Злоумышленник не отдал приобретенное брянцем оборудование.

Как рассказывают сотрудники УМВД по Брянской области, в 2019 году предприниматель решил купить у московской организации швейное оборудование, которое продавалось по низкой цене. Мужчина перечислил 7 800 000 рублей организации, но покупку он так и не увидел. Деньги отдавать злоумышленник, который организовал продажу, отказался.

Стражи порядка мошенника задержали, изъяли швейное оборудование стоимостью 15 миллионов рублей и арестовали два автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Теперь обвиняемому в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.