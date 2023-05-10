Мощи Георгия Победоносца доставили в брянский храм

Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца доставили в храм Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всероссийский молебн о Победе начался в Москве 6 мая в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Богослужение перед мощами святого провёл Патриарх Кирилл. После этого ковчег с мощами святого отправился по России. За пять месяцев Всероссийский молебен пройдет в 89 регионах и почти в 100 городах.

Брянск стал четвертым городом, который принял святыню. 10 мая в Свято-Троицкий кафедральный собор областного центра доставили ковчег. Доступ к мощам открыт 10 и 11 мая.