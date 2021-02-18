Брянцев попросили помочь с уборкой снега у храма

В областном центре продолжают разгребать последствия затяжного снегопада.

Прихожане храма в брянском поселке Белые Берега просят неравнодушних жителей поселка и всех горожан помочь с уборкой снега у церкви.

Приглашение желающим помочь было опубликовано в местной группе во ВКонтакте.

Добровольцев ждут у храма сегодня в 18:30, желательно иметь с собой лопату.

В конце прошлой неделе Брянск и область накрыл балканский циклон «Волькер», который проявился, в частности, в обильных и затяжных снегопадах. Его последствия коммунальщики и неравнодушные брянцы продолжают ликвидировать до сих пор.