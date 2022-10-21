Музею Тютчева в Овстуге подарили уникальные предметы

Коллецию предметов антивквариата, доставшуюся ее семье по наследству, подарила по настоянию матери музею-усадьбе Тютчевых в Овстуге на Брянщине москвичка Елизавета Жеребцова.

По словам женщины, решение сделать столь ценный подарок ее мама Маргарита приняла после визита в усадьбу, где впечатлилась парком и историей жизни поэта.

Работники музея со своей стороны обещают, что подаренные предметы будут размещены как в фондах, так и в экспозиции.