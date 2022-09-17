Музыкальную школу в Красной Горе открыли после ремонта

Красногорская детская музыкальная школа после капремонта открыла двери для юных талантов. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

По региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в посёлке Красная Гора за лето капитально отремонтировали здание детской музыкальной школы. На работы потратили 2,2 млн рублей. Подрядчик заменил окна и двери, привели в порядок кровлю, полы и крыльцо.

В новом учебном году школу торжественно открыли для юных музыкантов. Заниматься они будут в комфортных и современных условиях.