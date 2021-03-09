Мясокомбинат «Тамошь» кормил брянских школьников мясом с гормонами

Говядину поставляли в гимназию № 1 Брянского района.

ООО «Мясокомбинат «Тамошь», впоследствии переименованное в ООО «Мясной дом», поставляло в гимназию № 1 Брянского района говядину с гормонами.

В октябре 2020 года пробы замороженной мясной продукции в гимназии отобрали сотрудники регионального Управления Россельхознадзора. В результате исследований выяснилось, что в говядине содержалось остаточное количество дексаметазона из группы кортикостероидов.

Представители управления обратились в Арбитражный суд с иском к производителю. Суд пришел к заключению, что употребление мяса, содержащего следы гормонов, может вызывать аллергический и токсический эффект. Особенно уязвимы перед некачественной продукцией дети.

В результате ООО «Мясной дом» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Решение в силу еще не вступило – производитель может его опротестовать.