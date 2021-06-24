На Брянщине новорожденных называют редкими именами

В последнее время в Брянской области младенцев нарекают необычно.

С начала года в районных ЗАГСах зафиксированы необычные имена рожденных детей. Девочек называют так: Дарьяна, Ариадна, Сельга, Лада, Ефросинья и Лиана. Среди мальчиков популярны редкие имена: Марсель, Стефан, Рафаэль, Серафим, Милан, Адам, Демьян и Трофим.

В частности, на днях в Карачевском районе зарегистрировали рождение малышки Мии.

Впрочем, дают новорожденным и менее распространенные имена, которые были популярны в прошлом веке. Людмила и Валентина – так назвали девочек в честь родственников.

К слову, всего за пять месяцев текущего года в регионе появилось на свет 3566 детей.