На Брянщине одолели коронавирус 205 человек

Заболели еще 146 человек, новых смертей нет.

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 146 человек и выздоровление 205. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 31 040 случаев заражения коронавирусом, 29 653 фактов аыздоровления и 248 смертей.

Сделано 436 227 исследований на коронавирус, результаты 1 997 стали известны за минувшие сутки.