На Брянщине открывают новые госпитали из-за роста больных COVID-19

16 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19 — на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Стационарное лечение больных с новой инфекцией проходит в 10 медицинских организациях перепрофилированных в госпитали для больных с COVID-19 на 1 637 коек, из них 1 504 с подачей кислорода, из них 224 с возможностью подключения аппаратов ИВЛ.

Медицинскую помощь в госпиталях получают 1 212 человек, из них 100 находятся в реанимации, 67 — на ИВЛ. Тяжесть состояния связана с тем, что нет широкой иммунной прослойки среди населения.

Свободный коечный фонд составляет 329 коек. Однако снова возникла необходимость открывать коронавирусные госпитали: с 11 июня открыт госпиталь для больных с COVID-19 в Дятьковской районной больнице на 100 коек, с 15 июня — ковидный госпиталь городской больницы № 2 на 204 койки.

В настоящее время болеет в большинстве молодое население (от 0 до 16 лет и от 16 до 46 лет), а также регистрируются случаи повторного заболевания лиц, переболевших ранее.